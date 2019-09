Sbrollini sui sottosegretari: “Persone qualificate e all’altezza dei compiti assegnati”

Anche Daniela Sbrollini commenta i nuovi sottosegretari veneti del governo Conte bis: “Nel nuovo Governo, con la nomina dei sottosegretari, il Veneto ha dei rappresentanti all’altezza del compito. Per esperienza e competenze professionali Achille Variati, Pier Paolo Baretta e Andrea Martella sono una garanzia.

Intanto mi preme fare a tutti e tre gli auguri.

Sicuramente avranno molto da fare e lavoreremo insieme per sicuramente e intensamente.

Da vicentina, in particolare, sono molto felice per l’incarico importante di Achille Variati.

Sappiamo tutti quanto sia legato al territorio e quanto lui tenga alla nostra città. Il suo impegno per l’intera provincia ne è stato testimone. Saprà riportare al ministero tutte le preoccupazioni e le istanze dei cittadini veneti.

Buon lavoro, di cuore”.