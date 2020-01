Sbrollini: “Nel cartello con svastica di Torrebelvicino tutto l’odio di qualche imbecille”

La senatrice Daniela Sbrollini interviene sui fatti di Torrebelvicino: “Gli ignoti che hanno scritto ed esposto il cartello, firmato con una svastica, rappresentano la concentrazione di razzismo, intolleranza e cattiveria d’animo che non può essere spiegata solo con l’ignoranza. Non è evidentemente un caso che sia stato esposto nella bacheca di un Partito democratico, vicino a quella dell’Anpi e dell’Arci.L’intolleranza razziale porta con sé anche quella per i partiti ritenuti diversi. Credo sia necessario smetterla di derubricare e sminuire questi atti di violenza ideologica. Neppure se fosse una ragazzata andrebbe sottovalutata. La condanna deve essere netta. Le giustificazioni non esistono. Non si tratta solo di rispetto della Costituzione. E’ in gioco il rispetto della libertà e del vivere civile. Oltraggiare inoltre nel giorno della memoria assume un significato ancora più meschino. Il sentimento di tristezza è quello che prevale”.