Sarmede-Valdagno, nessun luogo è lontano

Quella che inaugurerà il prossimo 26 gennaio in Galleria Civica è la quarta esposizione dedicata al mondo dell’illustrazione e frutto della positiva sinergia nata tra il Comune di Valdagno e la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (TV), dove trova casa la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia, giunta alla sua 36^ edizione.

In mostra ci saranno le opere di quasi 40 illustratori, 150 illustrazioni selezionate e dedicate al tema delle fiabe in viaggio, da cui nasce il titolo dell’edizione 2019 “Nessun luogo è lontano”.

Come ormai da tradizione l’esposizione non viaggerà da sola nel corso della sua apertura, che proseguirà fino al 3 marzo, ma sarà affiancata da diversi eventi collaterali. In programma ci sono infatti sette laboratori per adulti e bambini, visite guidate per le scuole e il pubblico e due incontri con gli illustratori.

In particolare una sezione speciale della mostra sarà dedicata al Giappone e al libro Mukashi Mukashi. Sarà presentato il tredicesimo albo illustrato sulle fiabe dal mondo, che nasce da una sinergia tra illustratori, esperti e studiosi del Giappone. Il volume è edito da Cosimo Panini con la collaborazione proprio della Fondazione Štěpán Zavřel. All’interno di questa sezione troverà posto anche il gioco illustrato Memory Yōkai, mostri e spiriti giapponesi.

Non mancheranno poi gli approfondimenti sul “pianeta migrante”, i viaggi nelle emozioni, nei mondi immaginari, nell’interiorità e i viaggi nello spazio, in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

«In questa nuova edizione – spiega l’Assessore alle Politiche Culturali, Michele Vencato – decliniamo il tema del viaggio in tutte le sue forme: dal viaggio fisico a quello interiore, dell’immaginazione e della memoria. Si parlerà anche del viaggio come distacco, a volte non voluto, dalle proprie radici e dalle proprie terre a causa di guerre e povertà. Attraverso il mondo delle fiabe illustrate metteremo in evidenza gli ingredienti essenziali per compiere un viaggio quali l’apertura, la crescita e la formazione.

Il mondo dell’illustrazione, con il proprio linguaggio espressivo, apre a sua volta all’esplorazione del nostro mondo. Apre alla storia, alla cultura, ai popoli e anche ai fenomeni che ne contraddistinguono gli sviluppi, i movimenti, le cronache. Non a caso non parliamo più solo di illustrazione per l’infanzia, perché ad ogni età possiamo ammirare questi autentici capolavori e leggerci all’interno le nostre personali reinterpretazioni del mondo. Ancora una volta ringraziamo quanti credono in questo spazio culturale e nei preziosi approfondimenti che offrirà alla città attraverso un’esposizione che nasce e si sviluppa in forma unica e originale per Valdagno.»

Sabato 26 gennaio, alle 17.30 si terrà l’inaugurazione alla quale interverrà anche l’illustratore Giovanni Manna che si racconterà e darà una dimostrazione all’acquerello.

Per la chiusura del 3 marzo, è invece previsto un tè con l’illustratrice e blogger giapponese Yoshiko Noda, conosciuta come Yocci.

La mostra sarà visitabile il giovedì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L’ingresso è libero e sarà possibile visitare l’esposizione guidati dagli studenti del Liceo Artistico “U. Boccioni” di Valdagno.

Le prenotazione per visite riservate alle scuole e per le attività laboratoriali potranno essere fatte rivolgendosi all’Ufficio Eventi e Cultura del Comune di Valdagno, al numero 0445 428223.