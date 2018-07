SAREGO – Salvato collie dal fiume Brendola

Intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Brendola a Sarego per il salvataggio di un cane border collie, finito nel corso d’acqua e impossibilitato a risalire la sponda in quanto verticale. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno sentito l’abbaio del cane in difficolta. I pompieri arrivati sul posto attraversando una proprietà privata, hanno calato in acqua un ramo di scala e un operatore è sceso per recupera l’animale rifugiatosi su un masso, che si è docilmente lasciato prendere. Nel frattempo, è giunto sul posto il fratello del padrone del cane a cui è stato riaffidato l’animale in buone condizioni. Le operazioni di salvataggio dell’animale sono terminate dopo circa un’ora.