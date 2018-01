SAREGO – No Pfas, sabato protesta pacifica davanti al Municipio

l gruppo Mamme No Pfas di Sarego, con la collaborazione ed il sostegno di tutti i gruppi Mamme No Pfas delle Zone Contaminate, ha deciso che sabato alle ore 10.30 si riunirà nella piazza del Municipio di Sarego per ricordare che il problema della contaminazione da Pfas non è risolto con i filtri e che la situazione rimane critica.

“Una protesta pacifica quale segnale della nostra costante attenzione per la salute dei nostri figli e la tutela dell’ambiente in cui tutti viviamo” – spiegano in un comunicato stampa, che così prosegue:

“Questi i punti che vogliamo mettere in evidenza.

1. I due pozzi, che servivano una parte del territorio di Sarego, dismessi nel giugno del 2016, erano altamente insalubri e, di conseguenza, i cittadini di tale zona hanno bevuto per anni acqua “altamente contaminata”.

Per questo riteniamo sia prudente e doppiamente necessario che questi cittadini comincino ad assumere acqua sana e priva di queste sostanze che, ricordiamo, sono bio-accumulabili.

2. A conferma di quanto sopra, i valori di Pfas nel sangue di alcuni dei nostri ragazzi sono elevatissimi: confrontando tra noi i dati abbiamo appreso che nel nostro Comune i valori superano i parametri massimi stabiliti, anche fino a 75 volte ed alcuni di questi ragazzi soffrono di patologie correlate a tali interferenti endocrini.

3. I valori di PFAS nelle acque destinate al consumo umano nei campioni prelevati all’uscita dagli impianti di potabilizzazione del nostro Comune sono risultati quasi sempre superiori a quelli degli altri comuni coinvolti. Ad un certo punto i filtri hanno cominciato a rilasciare anche i PFAS a catena lunga, prima di essere sostituiti. Inoltre, guardando i dati e confrontandoli tra loro, una volta effettuato il cambio del filtro i valori riprendono ad alzarsi rapidamente.

Non è giusto che molti di noi, consapevoli della gravità della situazione, continuino ad acquistare acqua in bottiglia anche per cucinare.

4. Emissione vapore acqueo di alcune aziende della zona che utilizzano acqua nel ciclo produttivo. Stiamo attendendo una risposta dagli Enti preposti su una richiesta di chiarimenti in merito alla qualità delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, in riferimento alla eventuale contaminazione da PFAS.

Se quest’acqua, prelevata dai pozzi, fosse contaminata, tale contaminazione, in qualche misura, potrebbe essere veicolata dal vapore, divenendo un aerosol che potrebbe rivelarsi dannoso alla salute degli operai in forza all’azienda e delle popolazioni residenti in zona.

Noi, cittadini di Sarego, già esposti da molto, anzi, troppo tempo a questo inquinamento, probabilmente rappresentiamo proprio l’epicentro di questa contaminazione, per cui non possiamo assolutamente permetterci di accumulare ancora queste sostanze, nemmeno in una minima quantità, e quindi, in attesa della nuova rete acquedottistica

CHIEDIAMO