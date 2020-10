SAREGO – Chiusa dopo il crollo di materiale la scuola “Battisti”, classi tarsferite

Sono necessari degli interventi di messa in sicurezza presso la scuola primaria “Battisti” di Sarego. Dopo l’ordinanza di chiusura per due giorni firmata dal sindaco Roberto Castiglion, le verifiche svolte immediatamente dall’ufficio tecnico e dagli ingegneri strutturisti hanno evidenziato dei problemi di deterioramento del solaio che rendono necessario un intervento. Scongiurate problematiche alla struttura dell’edificio, i lavori cominceranno quanto prima con l’obiettivo di mettere in sicurezza la primaria di Sarego nel minor tempo possibile.

“Ci tengo a precisare che le verifiche non hanno evidenziato problemi di tipo strutturale – afferma il Sindaco di Sarego, Roberto Castiglion -. I rilevamenti svolti negli ultimi giorni dai tecnici, a seguito del crollo di lunedì scorso, hanno evidenziato un problema al solaio con i mattoni di riempimento che si stanno deteriorando. Questo comporta le necessità di interventi tempestivi che garantiranno prima la riapertura del piano terra e a seguire quella del primo piano. Nei prossimi giorni verranno valutati con maggior precisione i tempi di svolgimento di questi lavori”.

A partire da domani, giovedì 8 ottobre, la prima e seconda classe verranno trasferite alla secondaria di Meledo mentre la terza, quarta e quinta verranno ospitate nella primaria sempre di Meledo. La soluzione provvisoria perdurerà fino alla riapertura, in due scaglioni, della primaria di Sarego. Nel frattempo, per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale non cambierà nulla, in quanto verranno portati nella nuova sede a Meledo.

“L’Amministrazione Comunale insieme all’Istituto Comprensivo si è attivata immediatamente per cercare di ridurre al minimo il disagio di alunni e famiglie – chiarisce il sindaco Roberto Castiglion -. In due giorni siamo riusciti a trovare questa soluzione alternativa, in attesa di rimettere in sicurezza la primaria di Sarego. Più di cento alunni verranno trasferiti provvisoriamente a Meledo, una soluzione che garantirà il proseguo del servizio scolastico, evitando un ulteriore stop mantenendo i ragazzi a casa. Ci rendiamo conto che la soluzione porta comunque a un minimo di disagio, ma riteniamo fondamentale garantire il proseguo dell’attività didattica piuttosto che lasciare a casa gli alunni”.