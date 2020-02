Sardine: domenica e lunedì manifestazioni a Vicenza e Padova

“Le prime Sardine del Veneto. Due giorni. Due città. Una regione. Le sardine del Veneto si armano di gentilezza e portano in piazza un’altra idea di politica, partecipata ed inclusiva, con parole di speranza e non di odio.

Il vento sta cambiando, il Veneto sta cambiando. E’ venuto il momento di dimostrare che in Veneto la partita è ancora tutta da giocare. 20 minuti per salvare 5 anni del tuo futuro: vi aspettiamo in mare aperto!”.

Così le Sardine annunciano due appuntamenti, a Vicenza domenica prossima, 9 febbraio, alle ore 17; a Padova, lunedì 10 alle ore 18.30. Le due mobilitazioni sono annunciate in occasione della presenza del leader della Lega, Matteo Salvini, nelle due città venete. (ANSA).