Sardine a Vicenza, gli organizzatori: “Eravamo in 12mila”

“Al nostro flash mob di questa sera in piazza Matteotti hanno partecipato oltre 12000 persone. Tantissime sardine che hanno risposto con entusiasmo a questo percorso di risveglio e partecipazione civile – inizia così il comunicato ufficiale post-manifestazione appena rilasciato dagli organizzatori delle Sardine a Vicenza di stasera. E prosegue:

Ringraziamo i cittadini per aver reso pacifica e festosa questa manifestazione. Ringraziamo inoltre i tanti collaboratori spontanei che hanno contribuito nonostante le natura ancora informe del movimento. Il successo di questo evento e’ stato anche merito del supporto dell’amministrazione locale. Questa avventura continua con numerosi appuntamenti. Tra questi, il 13 dicembre ci troveremo in Piazza a Venezia e il 14 a Roma per il Sardina Day nazionale”.