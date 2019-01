Odore di marijuana in macchina: 3 giovani denunciati

Una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino alle ore 23:30 di lunedì, durante un servizio di controllo a Sarcedo, in via Costa, ha notato la presenza, a lato della strada, di due auto. Una delle due, nonostante la temperatura di qualche grado sotto lo zero, presentava un vetro laterale aperto per metà.

Gli agenti hanno accostato l’auto di servizio e proceduto con il controllo dei due veicoli. Fin da subito gli agenti hanno sentito un forte odore di marijuana che li ha indotti a verificarne la provenienza. Poco dopo sono arrivati, provenienti dai prati, 3 giovani che, sorpresi dalla presenza degli agenti, hanno riferito di essersi allontanati dalle proprie auto per vedere il cielo stellato. Alla richiesta di spiegazioni sull’odore che si sentiva, i ragazzi hanno prelevato dalle due auto alcuni contenitori in nylon ed un barattolo in vetro: all’interno, 29 grammi di marijuana, 3 grinders (i macinini per sminuzzare la marijuana) ed un bilancino elettronico di precisione.

I tre giovani, tutti 21enni, dei quali 2 thienesi e 1 di Bassano del Grappa, sono stati accompagnati presso gli uffici del comando di Polizia Locale di Thiene e denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini spaccio, in concorso, di sostanza stupefacente tipo marijuana.