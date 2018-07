SARCEDO – Muore dopo 3 mesi dall’infortunio sul lavoro

Non ce l’ha fatto Valeriano Pilotto, 62 anni di Sarcedo: l’idraulico in pensione, l’11 aprile scorso, si trovava nella sua ditta di impianti in via dell’Economia con la moglie e i figli. Mentre usava un flessibile è rimasto bruciato da una scintilla che gli ha incendiato felpa e camicia. Raggiunto in autonomia l’ospedale di Santorso, era stato trasferito subito a Verona, nel centro Grandi Ustionati, poichè era ustionato sul 40% del corpo. Dopo la sedazione non aveva più ripreso conoscenza. Molto conosciuto in paese anche per aver fondato il gruppo ciclistico locale, il funerale sarà celebrato alle 9.30 di domani.