SAPORI – Alla fiera del riso veronese premiato il miglior abbinamento…vicentino

A Isola della Scala (Verona) è tornato il concorso Il risotto del Sommelier che da otto edizioni premia il miglior abbinamento risotto e vino durante la Fiera del Riso. Domenica 16 settembre hanno trionfato lo chef Elvis Mascarello, cuoco dell’agriturismo La Torre di Molvena, e Paola Bonomi, delegato AIS di Vicenza, vincitori del premio per il miglior abbinamento con il risotto alla quaglia, rosmarino e tartufo abbinato al Montemitorio 2016 Tai Rosso Colli Berici Doc della cantina Dal Maso, di Montebello Vicentino.

Durante la competizione enogastronomica si sono sfidate sette coppie formate dai delegati provinciali di AIS Veneto affiancati da uno chef del proprio territorio. In occasione del concorso i cuochi hanno realizzato davanti alla giuria e al pubblico un risotto preparato con il Vialone Nano Veronese IGP e un ingrediente della provincia di appartenenza dei delegati AIS. Compito di questi ultimi era invece quello di selezionare un vino del territorio in grado di esaltare il piatto preparato dallo chef.

A sancire la coppia vincitrice del concorso è stata la giuria tecnica composta da Marco Aldegheri (Presidente AIS Veneto), Luigi Bortolotti (Delegato AIS Mantova), Giancarlo Mondini (Coordinatore Didattico AIS Romagna), Gianluca Tomasi (Associazione Nazionale Cuochi), Maria Rosaria Romano (Presidente AIS Calabria), Mariano Francesconi (Presidente AIS Trentino) e Lucio Salgaro (giornalista di Telearena).

La giuria tecnica, affiancata da quella popolare composta dal pubblico presente in sala, ha decretato inoltre lo chef vincitore del premio per il Miglior Piatto. A trionfare è stato Paolo Businaro del Bistrot de Venise (Venezia) con il Risotto de Fenoci al cotto e crudo di mare preparato con capesante, gamberi rossi siciliani e scampi, spezie e liquirizia.

“Per la prima volta dopo tre anni – spiega Marco Aldegheri, Presidente di AIS Veneto – Il risotto del Sommelier è tornato ad essere una sfida tutta veneta, che ha come protagonisti due eccellenze della nostra regione come il vino e il riso. AIS Veneto e la Fiera del Riso nascono proprio per valorizzare e tutelare questi prodotti che fanno parte della nostra tradizione e che, abbinati nel modo giusto, si esaltano a vicenda, creando una vera e propria esperienza enogastronomica”.

Fino al 1 ottobre i sommelier di AIS Veneto collaboreranno con la Fiera del Riso per proporre alcune etichette d’eccellenza da abbinare a piatti salati come come i risotti, le pizze con farina di riso, la paella e gli arancini, o alle ricette dolci a base di farina di riso.