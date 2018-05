SAONARA (PD) – Muore schiacciato tra un albero e la motozzappa

Oggi pomeriggio tragico incidente in campagna a Saonara (Padova). Poco dopo le 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Tombelle in via Isonzo per un incidente agricolo, dove ha perso la vita un 78 enne. La squadra dei pompieri di Padova ha liberato l’anziano rimasto schiacciato tra un albero e la motozappa con la quale stava finendo di fresare il terreno di sua proprietà. Il personale del Suem intervenuto con l’elisoccorso hanno tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo nonostante i tentativi il medico ha dovuto dichiararne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.