SANZIONI – Da Castefranco a Vicenza senza motivo, da Noventa a Borgo Veneto per un certificato

Polizia Locale Vicenza – Nuovo giro di controlli ieri, giovedì 26 marzo, a cura dalla polizia locale nell’ambito dell’attività di accertamento del rispetto delle disposizioni sul Coronavirus.

In nessuno dei 53 tra esercizi pubblici e attività commerciali controllati sono state riscontrate violazioni alle disposizioni e nemmeno tra i 42 automobilisti fermati nell’ambito delle verifiche stradali.

Tra i 5 pedoni individuati per strada, invece, uno è risultato privo di un’adeguata motivazione ed è stato pertanto sanzionato. Si tratta di un giovane residente a Castelfranco Veneto notato mentre parlava con una ragazza per strada. Non trattandosi di motivazione valida legata ad uno stato di necessità, l’uomo è stato informato che sarà sanzionato, e non più denunciato penalmente, come previsto da nuovo decreto legge del 25 marzo 2020.

Carabinieri – NOVENTA – Due persone sono state sanzionate a Noventa Vicentina perché si stavano recando fuori provincia (a Borgo Veneto) per richiedere un certificato anagrafico in Comune.