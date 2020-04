Sanzionate 7 persone, ma continua l’assembramento selvaggio in via Firenze

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Comune di Vicenza fa sapere che la Polizia Locale cittadina ieri ha effettuato 134 i controlli a pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell’ambito dell’attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus. “Le persone controllate -recita la nota- sono state 120, 24 delle quali a piedi e 96 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 14 esercizi pubblici e attività commerciali. Ad essere sanzionate sono state 7 persone, 6 a piedi e 2 conducenti di veicoli. Una persona è stata trovata mentre camminava senza utilizzare la mascherina o altri dispositivi per coprire naso e bocca nè guanti, gel o altra soluzione igienizzante come previsto dalla nuova ordinanza della Regione Veneto, mentre le altre 6 persone (5 a piedi e 2 conducenti di veicoli) circolavano sul territorio senza un valido motivo. Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati”.

Nel frattempo continuano spaccio e assembramento selvaggio a tutte le ore in via Firenze, viale Milano e piazzale Bologna. Si tratta perlopiù di cittadini stranieri, spesso senza alcun dispositivo di protezione, in gruppi di 3, 4 o 5 persone.