SANTORSO – Scontro tra due auto: gravi papà e bimbo

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9.05 in via Prati nei pressi del cimitero di Santorso per lo scontro tra due auto: feriti in maniera grave un bambino e il papà, illeso l’altro autista. La squadra dei pompieri accorsa da Schio, ha messo in sicurezza i mezzi e liberato dalla Ford Fusion un 38 enne Moldavo e un bambino di 6 anni, che sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118, intervenuto anche con l’elicottero, per essere trasferiti in ospedale. Illeso l’autista della Honda Fr-V. La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.