SANTORSO – Scontro frontale: ritirata una patente

Alle ore 12.30 circa odierne due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Martiri della Libertà di Santorso, lungo la SP.350, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

Il conducente di un’autovettura Jeep Renegade (ottantunenne) percorreva la via sopracitata con direzione Schio, quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti operanti, andava ad invadere completamente l’opposto senso di marcia andando così a scontrarsi violentemente contro un’autovettura Nissan Qashqai condotta da un trentenne, che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia. A seguito dell’urto il conducente della Nissan e la rispettiva passeggera sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso di Santorso, fortunatamente in codice bianco. Ferito anche il conducente della Jeep (non risulta in pericolo di vita) che veniva trasportato presso la medesima struttura ospedaliera da un’autoambulanza del Suem 118, accorsa in loco unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento scledense. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti alcolemici, con esito negativo. Ingentissimi i danni ai mezzi.

Al conducente della Jeep veniva ritirata la patente di guida per aver circolato contromano in intersezione provocando sinistro stradale con lesioni a terzi.

Sul posto interveniva altresì una ditta privata per la pulizia della carreggiata nonché personale di Vi.abilità per la messa in sicurezza della segnaletica danneggiata.