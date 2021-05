Santorso – Riattivati altri posti non-covid

10 sono attivi da oggi per la week e day surgery, altri 10 saranno attivi da domani in Area Medica

Un altro passo verso la normalizzazione all’ospedale di Santorso: dalla giornata di oggi sono stati infatti riattivati 10 posti letto presso l’area Week e Day Surgery, che consentiranno di incrementare l’attività chirurgica, e ulteriori 10 posti letto saranno riattivati da domani in Area Medica, sempre per pazienti non-covid.

Tali riaperture si aggiungono agli altri provvedimenti già intrapresi nelle ultime settimane man mano che si riduceva il numero di pazienti Covid ricoverati, quali la chiusura della terza e più recentemente anche della seconda Area Covid, oltre alla riattivazione di un gruppo di posti letto dell’U.O.C. di Recupero e Riabilitazione Funzionale.

«Proprio oggi che ricordiamo l’immenso impegno messo in campo da tutti gli operatori sanitari per fronteggiare la pandemia, in particolare la prima ondata – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – recuperiamo altri spazi che possiamo tornare a dedicare alle attività ordinarie. Il nostro impegno ora, se i ricoveri di pazienti Covid continueranno a diminuire, è volto a tornare a regime il più rapidamente possibile per quanto riguarda le attività chirurgiche e specialistiche. Anche per questo motivo voglio ringraziare tutto il nostro personale sanitario, non solo chi oggi ha ricevuto le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e non solo chi è stato o è ancora direttamente impegnato nelle aree Covid, perché tutti sono stati protagonisti di uno sforzo professionale straordinario e continuano a esserlo, pensando anche all’impegno messo in campo ora per ripristinare quanto prima tutte le attività ordinarie».