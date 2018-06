SANTORSO – Pregiudicati e droga: una denuncia e una patente ritirata

Non si placano i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri di Schio in collaborazione con la Polizia AltoVicentino. A Santorso, in via Garziere nei giorni scorsi è stato controllato il pregiudicato 46enne D.C. Denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 47 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati. Ancora a Santorso, in via IV Novembre, a bordo della sua autovettura Volkswagen Golf , è stato controllato l’ucraino 23enne I.B. (già noto alle forze dell’ordine). Trovato in possesso di circa un grammo di marjuana, uno sminuzzatore ed una replica di una pistola Beretta 92S col tappo rosso, il giovane è stato segnalato come assuntore di stupefacente e la patente ritirata.