Santorso, nominati i nuovi primari

Continua l’impegno della Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana per potenziare lo staff dell’ospedale di Santorso: nella giornata di oggi il Commissario Bortolo Simoni ha firmato infatti la delibera con la quale nomina il dott. Roberto Simeone nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale e la dott.ssa Maria Teresa Giordani come nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive.

Nato a Trieste, 57 anni, il dott. Simeone ha conseguito una doppia laurea, in Medicina e Chirurgia e in Scienze Biologiche, entrambe presso l’Università di Trieste; ha inoltre conseguito il diploma di specializzazione in Patologia Clinica presso l’Università di Udine e due master universitari di II livello, in “Cellule staminali emopoietiche e medicina rigenerativa” e in “Management delle Aziende Sanitarie”.

Sempre in Friuli Venezia Giulia ha costruito tutta la sua carriera fino a oggi, con incarichi di crescente responsabilità prima all’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofalo di Trieste e quindi presso l’Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste, dove è stato anche Responsabile dell’Aferesi Terapeutica e della Raccolta di Cellule Staminali.

Parallelamente il dott. Simeone ha svolto una significativa attività didattica tenendo vari corsi per diplomi di laurea o di specializzazione, presso l’Università di Trieste, ed è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

La dott.ssa Maria Teresa Giordani, invece, 60 anni, originaria di Milano, si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguendo successivamente le specializzazioni in Geriatria presso l’Università degli Studi di Padova e in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Verona.

Nei primi anni della sua carriera ha prestato servizio presso l’ospedale di Cittadella, per poi entrare dal 1994 nello staff del reparto di Malattie Infettive e Tropicali dell’ospedale di Vicenza, dove ha lavorato fino a oggi con incarichi di crescente responsabilità. Parallelamente, in qualità di consulente infettivologo ha svolto altri incarichi anche negli ospedali di Bassano, Cittadella e Camposampiero.

Nel corso degli anni è stata inoltre docente in corsi di laurea e specializzazione presso l’Università di Pavia, collaborando anche con l’IRCCS San Matteo di Pavia per alcuni progetti di ricerca, ed è stata autrice o co-autrice di oltre 40 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.