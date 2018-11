SANTORSO – Frontale tra due auto, la Smart si cappotta: 2 feriti

Incidente frontale stamattina a Santorso, in via IV Novembre: una Toyota Auris e una Smart si sono scontrate e la Smart è finita cappottata fuori strada. Il conducente, in gravi condizioni, è stato estratto dai pompieri perché rimasto intrappolato nell’abitacolo della Smart. Ferito anche l’altro conducente. Sul posto Suem e polizia locale per i rilievi di rito.