SANTORSO – Confcommercio premia per il “Mestiere del futuro” il Cipani

Sono stati gli allievi della III C dell’Istituto Scolastico G. B. Cipani di Santorso a conquistare quest’anno il primo posto nella classifica provinciale del concorso “Il Mestiere del Futuro” e ad aggiudicarsi un PC Portatile da donare alla loro scuola.

L’iniziativa che la Confcommercio nazionale dedica alle scuole italiane, punta all’informazione e all’orientamento dei giovani delle scuole secondarie di primo grado sul tema del lavoro terziario.

Una rappresentanza della classe, accompagnata dalla professoressa Margherita Zacchello, ha ricevuto oggi il premio dalle mani del direttore della Confcommercio di Vicenza Ernesto Boschiero, che ha sottolineato, nel suo intervento l’importanza di questo progetto, “il cui obiettivo – ha affermato – è quello di aiutare i più giovani a riflettere su una scelta di educazione scolastica secondaria consapevole ed intelligente, volta ad agevolare l’ accesso futuro al mondo del lavoro, in particolare nei settori del commercio, turismo e servizi”.

A “Il Mestiere del Futuro” hanno partecipato 32 province italiane e per quanto riguarda il Vicentino, 4 scuole si sono classificate nei primi venti posti. La novità del concorso di quest’anno è stata la realizzazione di un webinar, vale a dire di un seminario via web interattivo con i tutor del progetto per sperimentare le modalità di apprendimento a distanza, a cui hanno partecipato 100 ragazzi vicentini.

In foto: La rappresentanza della classe IIIC con il direttore Ernesto Boschiero e la professoressa Margherita Zacchello.