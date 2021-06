Sangiovanni insultato per strada perchè “vestito di fucsia”

È una delle grandi sorprese della musica italiana. Il successo del giovane artista vicentino Sangiovanni, dopo la fortunata partecipazione ad Amici 20, è alle stelle: la sua Malibù è da un mese in vetta alle classifiche Fimi dei singoli e prima anche su Spotify. Ma non tutto prosegue nel verso giusto. Il cantante ha infatti raccontato di essere stato insultato per strada a causa del suo abbigliamento. “A un certo punto ho incrociato questo tipo – ha raccontato sui social – e fa ‘ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. E non lo dico perché ci sto male, queste cose non mi toccano minimamente…Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male. Volevo solo dirvelo per farvi riflettere su come in Italia ci sia una forte chiusura mentale, forse non solo in Italia. Non siamo liberi di vestirci come ca*** ci pare o di amare chi ci pare. Combattiamo”.