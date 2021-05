Sangiovanni a RTL: voglio collaborare con Madame, Jovanotti e… Bieber

E’ uno dei concorrenti di Amici che ha vinto più sfide nel corso della trasmissione. Chi ha seguito Amici ha ben visto come il giovanissimo cantante vicentino non ne abbia sbagliata nemmeno una, ‘sparato’ da Rudy Zerbi ogni 10 minuti per abbattere ogni avversario, con successo. Apprezzato dai giudici, dalle radio, ora è pronto per lo spettacolo fuori dalla casa. All’anagrafe Damian Giovanni Pietro, cantautore rapper vicentino di 18 anni (di Grumolo delle Abbadesse, studente del Fogazzaro), “Sangio” ha sfondato con Gucci Bag (due dischi d’oro), Lady (doppio platino), Tutta la Notte e Malibù.

Ieri Sangiovanni è stato ospite di RTL 102.5. Ha ricordato l’uscita del suo ultimo inedito ‘Malibù’ insieme all’EP (con la raccolta dei pezzi di Amici più la cover di Maledetta Primavera, rivista da Sangio con le sue barre) il 14 maggio e fra le altre cose ha anche detto di voler collaborare con Madame, altra stella vicentina del panorama musicale già affermata.

“Faccio tanta ricerca musicale – ha detto – mi piace moltissimo il cantautorato italiano. Maledetta Primavera faceva parte di una comparata di Amici”

“Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come tipo di messaggi e di musica, la trovo fortissima, sicuramente arriverà qualcosa con lei. Quando io ho iniziato a fare musica, Madame è stata la prima persona a credere in me, mi ha scoperto dal nulla del mio paesino di Vicenza, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tantissimo”.

Già ad Amici qualcuno lo aveva associato a Jovanotti e proprio a RTL 102.5 ha detto che gli piacerebbe tanto collaborare con lui. “Per me è l’olimpo della musica italiana per il linguaggio semplice e diretto. Sul fronte internazionale sicuramente Justin Bieber” ha dichiarato.