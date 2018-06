SANDRIGO – Lastra di metallo colpisce operaio in fabbrica: grave

Ennesimo gravissimo incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Sandrigo. L’infortunio è avvenuto intorno alle 14 alla Omis di via Galilei. Le prime informazioni parlano di un operaio 44enne del luogo che, a seguito di un’avaria alla macchina utensile che stava utilizzando, è stato colpito al braccio sinistro ed all’addome da una piastra metallica, riportando lesioni in corso di definizione. La vittima è rimasta ferita all’addome e ad un braccio ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Dopo il soccorso immediato del Suem, è stato portato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. Sul posto Carabinieri e Spisal.