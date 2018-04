SANDRIGO – Incidente tra 3 auto: 2 finite fuori strada, estratto un passeggero

Alle 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale in via Croce per un incidente tra tre auto, due delle quali finite nel campo adiacente la strada: tre i feriti. I pompieri di Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un 43 enne, rimasto incastrato nell’abitacolo di una Peugeot 206. Venuti fuori autonomamente gli altri conducenti e passeggeri della Volkswagen Polo rimasta in strada e dalla lancia Y 10. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e l’automedica. Il conducente della Peugeot e della Lancia sono stati portati in ospedale. La polizia locale di Thiene ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.