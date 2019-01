Incidente sul lavoro, grave operaio

Un operaio è in gravi condizioni dopo un infortunio sul luogo di lavoro avvenuto stamattina intorno alle 12.30 alla Ecoplast di via Pacinotti a Sandrigo. Al vaglio di Carabinieri e Spisal la dinamica dell’accaduto: dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo sia rimasto incastrato con i piedi sotto una pesante struttura in ferro. L’uomo è ricoverato in rianimazione.