SANTORSO – Guida senza patente, senza assicurazione e su auto sequestrata: 2 denunciati

La notte scorsa sono stati denunciati per violazione del divieto di ritorno nel comune di Santorso, guida senza patente, uso di atto falso e circolazione di veicolo senza copertura assicurativa G.D., 25enne albanese e C.K. 30enne (con divieto di ritorno a Santorso), entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. Gli uomini sono stati controllati sulla strada provinciale a notte inoltrata dai Carabinieri, nei pressi di Santorso, a bordo di una BMW 318, non assicurata, condotta da G.D.. L’auto era sequestrata, così come una targa prova contraffatta rinvenuta all’interno del mezzo.