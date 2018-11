SANDRIGO – Guida senza patente, fermato per la 2° volta in 6 mesi: 6.000 euro di multa

Ieri pomeriggio alle ore 15.30 una pattuglia del distaccamento di Sandrigo della Polizia Locale Nordest Vicentino a seguito dell’allerta data dal dispositivo di lettura targhe, ha intercettato e bloccato in via Piave un’auto che risultava circolare senza la prescritta copertura assicurativa. Fermato il mezzo è emerso che alla guida dello stesso vi fosse Z.L. 36enne già noto agli agenti in quanto a maggio scorso era già stato fermato perché guidava senza essere munito di patente, revocata dal 2013. A maggio il 36enne era stato peraltro protagonista di un incidente stradale con fuga. Ieri è risultato circolare con la stessa auto di allora, con ancora i pneumatici pesantemente danneggiati da quell’evento, privo ancora di patente oltre alla copertura assicurativa. E’ stato quindi multato per 6000 euro oltre al sequestro ai fini della confisca del veicolo.