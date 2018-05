SAN VITO DI L. – Violento tamponamento: due feriti

Una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio alle ore 10.10 di oggi 11 maggio è intervenuta a San Vito di Leguzzano in via Martiri delle Libertà intersezione con via Verdi per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

Una cinquantenne del basso vicentino stava percorrendo con la sua Suzuki SX4 Via Martiri della Libertà diretta verso Schio. Giunta all’intersezione con Via Verdi ha tamponato violentemente la Renault Modus che precedeva, condotta da una 65enne del posto. Entrambi i veicoli riportavano ingenti danni.

Due Agenti fuori servizio del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino, di transito subito dopo il sinistro, hanno dapprima appurato le condizioni fisiche delle due coinvolte per poi chiedere l’intervento di un’autoambulanza del 118. Successivamente si sono occupati della regolazione del traffico fino all’arrivo della pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto al rilievo del sinistro. Entrambe le conducenti sono state trasportate all’Ospedale di Santorso: una conducente è stata già dimessa con lievi contusioni mentre l’altra è ancora in osservazione ma, fortunatamente, la sua situazione non appare grave.

Un altro sinistro stadale, sempre in mattinata, è stato rilevato a Marano Vicentino in via Volpato.