SAN PIETRO MUSSOLINO – Raid notturno di cinghiali: distrutta intera coltivazione

Raid notturno di cinghiali la notte scorsa in contrà Cappello: un branco ha preso di mira e distrutto un’intera coltivazione di patate e mais, a soli 50 metri dalle case. Come spiega con tanto di foto Ivana Nardi, dalle pagine di Facebook: “La coltivazione era addirittura recintata con la corrente. Non se ne può più: sono in troppi e sono diventati un vero pericolo anche per le persone. I boschi dietro casa – denuncia tramite il social network – sono sovraffollati di cinghiali e caprioli. Questi ultimi se la prendono con i giovani germogli delle piante di ciliegio. Cosa dobbiamo fare? Lavorare per ottenere questo?”. In effetti con l’arrivo della stagione calda sono già parecchie le coltivazioni locali che sono state prese d’assalto dai cinghiali che, a primavera inoltrata, sono sempre più affamati. Il cinghiale è un animale selvatico con un altissimo tasso di riproduzione (ogni femmina può partorire fino a 6 cuccioli alla volta, per due volte l’anno), non ha più un vero predatore in natura (sarebbe il lupo, ma ne son rimasti davvero pochi) ed è praticamente onnivoro cibandosi di ghiande e castagne così come di carcasse di animali e scarti. Quelli nelle colline della ValChiampo in realtà sembrano accontentarsi di qualsiasi terreno coltivato trovino sulla loro strada. Altri casi vengono segnalati in zona Mistrorighi a Chiampo.