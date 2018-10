SAN PIETRO MUSSOLINO – Elia Fongaro: al Grande Fratello respinge le avances di Cattaneo

Non c’è niente da fare, Elia Fongaro è l’ossessione di Ivan Cattaneo. Il cantautore bergamasco infatti si lascia spesso andare a commenti e comportamenti non troppo contenuti nei confronti degli altri concorrenti della Casa più spiata d’Italia, e in particolare uno dei suoi bersagli preferiti sembra essere Elia Fongaro, il modello vicentino ed ex velino di Striscia. Già nel corso della prova settimanale della scorsa settimana i telespettatori non avevano apprezzato il comportamento di Ivan, reo di aver approfittato della situazione per baciare e palpare l’ex velino di Striscia la Notizia. Ma anche in questi ultimi giorni le gesta di Cattaneo non sono andate a genio ad Elia, che – esausto di questo atteggiamento – dopo l’ennesima occasione colta dal bergamasco per toccargli il fondoschiena ha sbottato: “Ti chiedo per favore e per rispetto nei miei confronti di avere più discrezione. Io ho molta simpatia nei tuoi confronti, mi sto affezionando a te, ti trovo una persona fantastica, ma ti chiedo di pensare anche alle altre persone”. “Ma non fare il moralista! Quindi non andiamo a dormire insieme in Caverna?” ha replicato il cantante. “E’ preferibile evitare. Non voglio che certe cose vengano ingigantite da fuori, ti prego di rispettarmi. Giochiamo, scherziamo, ma non andiamo oltre” – ha risposto senza giri di parole il modello vicentino, che è apparso particolarmente scocciato da questa situazione che ormai va avanti da giorni. “Non sai cosa ti perdi. Bisogna essere al di sopra della morale. Se avessi pensato a tutto quello che diceva la gente 40 anni fa non sarei stato nessuno. Non fare il provinciale” – ha continuato Ivan chiosando: “Mi dispiace per te. Credevo tu fossi più avanti. Ti preoccupi troppo del fuori. Cerca di liberarti, essere te stesso senza freni. non preoccuparti della gente da casa”. “Tu devi parlare per te, io parlo per quello che fa stare bene me. Capisco che la tua palpata era per scherzo, però è troppo” – ci ha tenuto a chiarire infine Elia, ignaro peraltro delle forti illazioni che Cattaneo ha sollevato nei suoi riguardi. Confidandosi con alcuni compagni di avventura, sabato notte il cantautore ha infatti ipotizzato che Elia possa essere omosessuale e avere un amante al di fuori molto potente: “Può darsi che abbia un amante molto potente fuori. Lui non voleva venire, è stato spinto. Dice che non lo aveva previsto. Non amante sentimentale… Va beh non posso parlare qua, facciamo la rivoluzione. Può darsi che mi sbagli, ma mi sono fatto un’idea. Me la tengo per me. Chi può essere non lo dirò mai. Mi ha fatto capire che non gli interessa il Grande Fratello, sembra che snobbi la possibilità di diventare famoso. Lui da fuori ha avuto una spinta, ma non raccomandazione. Lo hanno convinto a entrare”. Accuse molto pesanti, che hanno fatto anche scatenare il popolo di Twitter, compatto nel voler eliminare dal gioco il cantante che questa settimana è al televoto. Invece ieri sera Cattaneo non è uscito: per Elia si preannuncia quindi un’altra settimana di fuoco.