SAN PIETRO M. – Accende per due volte in pochi giorni un falò: rischia la multa

Accende un fuoco proibito a distanza di pochi giorni nonostante il divieto: protagonista un 69enne di San Pietro Mussolino, che martedì aveva acceso un rogo con delle ramaglie in via Motto. Vista la siccità del periodo era intervenuto prontamente il nucleo antincendio Ana Valchiampo, in zona per un pattugliamento, per evitare un probabile incendio. Con loro c’era anche il sindaco Gabriele Tasso, tra le fila della Protezione civile. Non pago dell’episodio, lunedì l’uomo ha nuovamente appiccato un fuoco, a poca distanza dal precedente. E’ intervenuta la Polizia Locale che ha provveduto a spegnere nuovamente il fuoco: ora la posizione dell’uomo, che verrà sanzionato, è al vaglio delle forze dell’ordine. Il sindaco Gabriele Tasso fa un appello ai cittadini: “Invito tutti a non accendere fuochi, visto il forte rischio di incendi che permane sul nostro territorio. Vi invito a prestare attenzione e a non prendere iniziative di questo tipo”.