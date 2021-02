San Marino non aspetta e decide di usare il vaccino russo

La Repubblica di San Marino ha annunciato venerdì che utilizzerà il vaccino russo Sputnik V per vaccinare la sua popolazione contro il Covid-19.

“La lotta al coronavirus non deve avere connotazioni geopolitiche e non deve conoscere confini”, ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri, Luca Beccari. “I piccoli stati europei come San Marino devono essere in grado di garantire una campagna di vaccinazione uniforme sul loro territorio”, ha aggiunto. Il micro-stato, che conta 34.000 abitanti, non ha ancora avviato la sua campagna di vaccinazioni e ha registrato finora 3.400 casi e 72 morti. Ha in programma di avviarlo “nei prossimi giorni”.