Sammy Basso riceve diploma di Cavaliere della Repubblica

Incontrare e stringere la mano a Sammy Basso è stata una grande emozione. Onore al suo coraggio, alla sua forza e determinazione: un insegnamento per tutti noi, per me personalmente prima di tutti”. Così il Sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, che ieri a Palazzo Chigi ha consegnato a Basso il diploma di onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.

Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi con il 24enne di Schio, divenuto molto popolare in tutta Italia per aver diffuso la conoscenza sulla progeria, la malattia dalla quale è affetto. Questo il messaggio di Zaia: “Oggi Sammy Basso è stato insignito dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti del diploma di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Ti ringrazio, Sammy, per l’importante lezione che impartisci a tutti noi: non arrendersi mai, perché anche nei momenti più difficili e complicati possiamo trarre insegnamenti. Insegnamento che, non mi stancherò mai di ripeterlo, s’incarna splendidamente in quello che rappresenti, grazie a un quotidiano proiettato per vocazione, quasi si trattasse di un aspetto che costituisce le fibre più intime del tuo essere, in iniziative solidali encomiabili, che possono scaturire solo da un animo nobile e attento come il tuo. SEI GRANDISSIMO SAMMY!”.