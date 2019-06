Sammy Basso nominato Cavaliere al merito della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, motu proprio, ha nominato Sammy Basso Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Cosa vuol dire questo?

Lo spiega lui stesso:

“Vuol dire che, nella persona del Presidente della Repubblica, lo Stato italiano ha riconosciuto l’impegno che mettiamo nella ricerca sulla progeria e sulla divulgazione scientifica! Questa onorificenza infatti, non è merito di una sola persona, ma di tutti coloro che negli anni hanno lavorato sodo per dare vita a questa nostra missione. Non sono che un volto di tutto l’impegno e di tutta la perseveranza che in tanti abbiamo messo in gioco! L’obiettivo futuro? Coinvolgere sempre di più le istituzioni affinché comprendano l’importanza della ricerca scientifica e affinché si impegnino in questa grande missione”.