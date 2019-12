Sammy Basso e Marco Trabucchi alla Zambon: un incontro speciale sugli anziani… di ieri e di oggi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel video: Roberto Volpe presidente Uripa

“Gli anziani di ieri, di oggi e di domani una società che cambia”… alla Zambon Sammy Basso e Marco Trabucchi, fra esperienza di vita e ricerca scientifica

Un incontro speciale stamane alla Health & Quality Factory Zambon di via della Chimica 9 a Vicenza. Un ‘dialogo’, organizzato da Uripa, associazione di categoria che da 45 anni raccoglie le strutture residenziali per anziani pubbliche in Veneto.

A moderare dal direttore de Il Giornale di Vicenza, Luca Ancetti, tra Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione italiana psicogeriatria e Sammy Basso, 24 anni, di Tezze sul Brenta, affetto dalla “sindrome da invecchiamento precoce”, fondatore dell’Associazione italiana progeria Sammy Basso, cavaliere della Repubblica per nomina del presidente Mattarella. Ha introdotto Roberto Volpe, presidente di Uripa.

C’è anche il patrocinio di Uneba Veneto, associazione di categoria di riferimento. Incontro in collaborazione con Fondazione Zoe – Zambon open education. Sammy Basso sarà anche nominato primo consigliere onorario di Uripa che nel 2019 festeggia i 45 anni dalla sua costituzione.