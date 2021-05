SALVIAMO LE API! L’APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Le api stanno rischiando l’estinzione e perché continuino ad esistere devono essere salvaguardate; non solo per proteggere una specie a rischio, ma anche per la funzione regolatrice che questi insetti hanno nelle nostre vite. Ce ne parla Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto. Servizio di Sharon Di Carlo.