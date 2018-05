Salta la visita del reggente del PD Martina a Vicenza

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Salta la visita di Maurizio Martina a Vicenza. Il segretario reggente del PD Maurizio Martina non potrà essere a Vicenza domani per sostenere il candidato di Centrosinistra Otello Dalla Rosa, mercoledì 30 maggio, per impegni istituzionali legati alla formazione del nuovo Governo.