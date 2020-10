Salta il match Monza-Vicenza, causa covid

La gara di serie B Monza-Vicenza, prevista per il 17 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi, causa covid. La decisione della Lega è arrivata dopo che squadra lombarda ha presentato un’istanza con la quale chiede il rinvio a causa della positività al coronavirus di ben 7 giocatori (mentre altri 2 sono in isolamento). Bastano 8 giocatori indisponibili per positività o isolamento per chiedere il rinvio. I giocatori indisponibili sono: Davide Bettella, Michele Di Gregorio, Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi. Non sono disponibili Andrea Colpani e Davide Frattesi, convocati per la Nazionale Under 21 dove si è sviluppato un focolaio.