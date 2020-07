Sabato sera a Sovizzo mostra e concerto di Marzia Rigo

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ripartono le attività culturali del Comune di Sovizzo con un concerto acustico dell’artista Marzia Rigo. L’evento si terrà sabato 1 agosto alle ore 21:00 in Piazza Manzoni a Sovizzo e sarà affiancato dall’esposizione d’arte “Profilo di donna” realizzata dalla stessa artista vicentina. La mostra, legata al mondo femminile in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, è dedicata alla memoria di Cinzia Mosele, amministratrice del Comune di Sovizzo scomparsa un anno fa. Per visitare la mostra basterà recarsi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 nella sede della Casa delle Associazioni di Sovizzo. Si allega la locandina dell’evento.