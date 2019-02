Sabato e domenica torna al Foro Boario VicenzAgri

VicenzAgri, la più grande fiera del Vicentino dedicata alle macchine e attrezzature agricole, il bosco e il giardino sarà protagonista al Foro Boario di Vicenza (uscita autostrada A4 – Vicenza Est), sabato 2 e domenica 3 marzo 2019, dalle 9.00 alle 18.30. L’ingresso è gratuito. In un’area di 9mila metri quadrati, nei due giorni di fiera, si potrà ammirare quanto di più innovativo offre la tecnologia dedicata all’agricoltura, all’allevamento e al giardinaggio: dai trattori ai tosaerba, dalle mietitrebbie al vasto mondo delle attrezzature per il “fai da te”.

Con questa edizione del 2019 la manifestazione compie 20 anni e, come sempre, è organizzata dall’Associazione provinciale Macchine e Attrezzi Agricoli e Boschivi della Confcommercio di Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza e con il sostegno quest’anno di Assicurazioni Generali. La due giorni di fiera si annuncia ricca di appuntamenti, dedicati in particolare agli operatori del mondo agricolo, ma sarà anche un’attrazione per quanti vogliono avvicinarsi all’affascinante mondo dei trattori e degli altri imponenti macchinari per la lavorazione dei campi. L’ampia esposizione di “VicenzAgri” anche quest’anno è affiancata da una serie di interessanti appuntamenti informativi per il settore e da stand gastronomici.

La Fiera, che ha richiamato a ogni edizione oltre 10 mila visitatori, con la grande esposizione delle tecnologie più innovative del settore, le piccole attrezzature per l’agricoltura e il garden, vuole riaffermare ancor una volta il proprio ruolo di preciso punto di riferimento per gli agricoltori, gli allevatori e i conto-terzisti, professionisti del giardinaggio e appassionati della campagna e dell’orto. Ma anche per tante famiglie, che portano i loro bambini a vedere da vicino i mezzi da lavoro, i cavalli e i pony, gli animali di allevamento e quant’altro ruota attorno all’affascinante mondo dell’agricoltura e del verde.

Per questa edizione saranno 52 le ditte espositrici, prevalentemente della provincia di Vicenza, che formeranno un team di professionisti pronti a offrire consulenza sull’utilizzo più appropriato delle nuove tecnologie per facilitare il lavoro e sui macchinari più adatti a migliorare prestazioni e risultati delle aziende agricole. VicenzAgri si completa con un’ampia area giardinaggio, un comparto in grande espansione e che accomuna sia coloro che si occupano professionalmente di green, sia gli appassionati del verde, spinti dall’amore per la natura e verso un lavoro all’aria aperta.

“Questa manifestazione – spiega Luigi Bassan, presidente dell’Associazione provinciale Macchine e Attrezzi Agricoli e Boschivi della Confcommercio di Vicenza – è soprattutto un momento d’incontro e confronto tra gli operatori del settore di tutto il Veneto e anche un modo per avvicinare ancor più i cittadini al nostro mondo e alla natura, far comprendere loro il serio lavoro che sta a monte di qualsiasi produzione agricola e l’importanza di consumare prodotti di qualità fin dall’origine. Come ogni anno proponiamo gli ultimi modelli di macchinari per il mondo agricolo, utili a facilitare il sia lavoro degli operatori, sia il benessere degli animali di allevamento”. In questa edizione sarà il tema della sicurezza ad essere preminente. “E’ l’aspetto su cui si concentra maggiormente l’interesse degli operatori del settore – spiega Bassan – sia perché le norme in materia sono sempre più stringenti, sia perché è attivo il bando INAIL che eroga incentivi a favore della sicurezza sul lavoro. La manifestazione, quindi, sarà un’ampia vetrina di quanto offre l’innovazione tecnologica per lavorare con minor rischi possibili, e saranno esposti i macchinari più innovativi anche per quanto riguarda il rispetto per l’ambiente. Inoltre, molte ditte presenteranno le nuove tecnologie per il settore vitivinicolo, soprattutto per la vendemmia meccanizzata. Questo è infatti un comparto che sta vivendo un buon momento di mercato ed è pertanto molto alto l’interesse verso tutto ciò che può favorire la qualità della produzione vinicola, a cominciare dalla salvaguardia dei grappoli d’uva sulla vite fino alla loro raccolta, nel massimo rispetto del prodotto. Resta il fatto che, qualunque sia l’azienda – conclude il presidente dell’associazione provinciale macchine agricole – investire, puntando a una maggior efficienza del lavoro quotidiano e all’innovazione dei processi organizzativi, rimane l’azione più importante da fare per garantirsi un futuro in un mercato sempre più competitivo e non privo di difficoltà”.

Tutte le informazioni su VicenzAgri 2019 e l’elenco degli espositori sono consultabili sul sito Internet della manifestazione: vicenzagri.it.