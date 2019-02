Sabato divieto di sosta in zona Centro Sport Palladio

Divieto di sosta sabato 9 febbraio nei dintorni del Centro Sport Palladio

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione dei risparmiatori delle banche. E’ stata annunciata anche la presenza, nell’occasione, dei due vicepremier e ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione dei risparmiatori dell’ex Banca Popolare di Vicenza in programma nella mattinata di sabato 9 febbraio al Centro Sport Palladio, dalle 6 alle 14 è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, tra via Bainsizza e via Emanuele Filiberto di Savoia, su entrambi i lati, compreso lo sviluppo dell’aiuola tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Monte Nero; in via Emanuele Filiberto di Savoia, tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via del Carso, su entrambi i lati; in via Monte Nero, nel lato con i civici pari, mente il lato opposto sarà riservato alla sosta dei veicoli per le persone con invalidità; in via Monte Sabotino, su entrambi i lati.