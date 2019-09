Sabato 21 settembre l’evento di TEDxVicenza sulle 5 edizioni

Una passeggiata in una Vicenza poco conosciuta, alla scoperta di 5 luoghi che hanno ispirato le 5 edizioni di TEDxVicenza, con visite e performance esclusive.

Sabato 21 settembre, musica, arte, storia, artigianato e guide professioniste riveleranno angoli poco conosciuti e inediti di Vicenza. I luoghi dell’Adventure saranno rivelati il giorno stesso. La scelta delle tappe è stata ispirata ai temi delle scorse edizioni di TEDxVicenza.

Qualche indizio per incuriosire il pubblico. L’itinerario prevede l’ingresso in una bottega dove la musica prende letteralmente forma e dove oltre a conoscere i dettagli di un mestiere perduto si assisterà ad un concerto… Un gioiellino di Vicenza dove le idee verranno messe nero su bianco farà parte di questo percorso e non solo, la città di Vicenza sarà percorsa dall’alto in basso… letteralmente! Il pubblico potrà “vivere” Vicenza, la sua storia e i suoi luoghi, alla luce dello spirito TEDx, sempre in connessione con il mondo delle idee.



Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 in Piazza Matteotti, davanti all’entrata del Teatro Olimpico di Vicenza. La passeggiata durerà circa 3 ore, e per chi vorrà ci sarà un aperitivo finale insieme al team di TEDxVicenza.



L’associazione TEDxVicenza ha iniziato proprio in questi giorni la fase di recruiting di nuovi membri per la preparazione della prossima edizione del 2020. Inoltre in questi mesi il team sta preparando la monografia dedicata alle cinque edizioni passate. Un tuffo tra immagini e aneddoti che permetterà di rivelare e ripercorrere la magia di questo evento.