Scontro auto-moto oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a San Pietro Mussolino, in via Risorgimento. Ad avere la peggio i due occupanti della moto, sbalzati a terra dopo l’urto. L’uomo alla guida della moto è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza. Ferita non gravemente la passeggera. Fonte Foto Facebook