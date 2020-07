Ruzzola nel bosco tornando da Montefalcone: escursionista soccorso

Attorno alle 19 di ieri il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato su richiesta del gestore del Rifugio Montefalcone, avvertito da un escursionista il cui amico era ruzzolato per diverse decine di metri in un bosco. In quattro stavano infatti rientrando dal Sentiero delle Casoline quando C.B., 46 anni, di Trissino, era inciampato perdendo l’equilibrio e cadendo. L’uomo, che aveva riportato contusioni e lamentava dolore al collo, è stato raggiunto dalle squadre, avvicinatesi il più possibile con i mezzi per poi proseguire a piedi una ventina di minuti, e dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza sbarcati nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l’infortunato è stato caricato a bordo con un verricello e trasportato all’ospedale.