Runner si ferisce sul Carega

Ieri alle 13.15, un runner, un quarantenne di Rovigo, è stato recuperato dalò Soccorso alpino di Verona, attivato su richiesta del Coordinamento Basso Trentino.

Il corridore si era fatto male alla pianta del piede correndo in discesa ed era stato aiutato da alcuni passanti a raggiungere lo Scalorbi, da dove non era più stato in grado di proseguire e rientrare al Pertica, dove si trovavano la compagna e la figlia.

Il soccorso alpino l’ha raggiunto in fuoristrada e lo ha accompagnato alla macchina. In accordo con la Centrale del 118, l’uomo ha rifiutato l’ambulanza per dirigersi in autonomia all’ospedale.