Runner senza mascherina insultato e picchiato. Zaia: “Comunque non doveva correre senza”

E’ finita con un runner in ospedale la lite scoppiata, venerdì sera, ad Albignasego, in provincia di Padova. L’uomo – che non indossava la mascherina – stava correndo con il cane quando ha incrociato due uomini, padre e figlio, che hanno cominciato ad insultarlo.

Ne è scaturita una zuffa, durante la quale il giovane avrebbe colpito in pieno volto con un pugno il runner. E’ stato lo stesso giovane a chiamare poi i soccorsi. Tutti e tre i protagonisti di questa brutta vicenda hanno riportato ferite, ma soltanto il corridore si è fatto portare in ospedale: come riporta Il Mattino di Padova, per l’uomo naso rotto e un occhio nero, con una guarigione stimata in 30 giorni, questo il responso dei medici.

I carabinieri attendono la denuncia per poter procedere nelle indagini sull’aggressione.

«Non so nulla dell’aggressione, e innanzitutto è da condannare, ma è deplorevole anche chi esce senza mascherina». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia ieri. «Non sto giustificando l’aggressore – ha precisato Zaia – ma sposto il punto di osservazione. Se non abbiamo la mascherina mettiamo a repentaglio la salute. In giro vedo che c’è molta sensibilità. Non usare la mascherina è da irresponsabili, non è noia da burocrazia», ha concluso.