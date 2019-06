Rucco sulle Olimpiadi: “Vicenza è a disposizione”

Francesco Rucco, Presidente della Provincia di Vicenza, commenta così la candidatura vittoriosa di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026: “Vincere alle Olimpiadi è il sogno che si fa adulto, sconfinando nel mito, per ogni atleta che vi riesce. Vincere le Olimpiadi è il sogno che si fa realtà, regalando una consapevolezza di maturità, non solo per una Nazione intera ma anche per chi si è preso la briga, meglio ha assunto l’impegno, di far sì che tutto ciò poi possa diventare esso stesso leggenda.

Sono molto felice per la decisione di affidare all’Italia e segnatamente a Milano-Cortina l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e lo dico da amministratore ma anche da amante dello sport. E’ una decisione che equivale ad una investitura, fondata sulla credibilità delle nostre credenziali ma anche sulla fiducia verso il nostro sistema economico e turistico nel saper rappresentare meglio di altri le speranze di atleti e tifosi e soprattutto le richieste di tante Federazioni affinché lo spettacolo olimpico sia supportato da una organizzazione impeccabile.

Li abbiamo convinti di tutto ciò, perché quello che siamo, quello che il Veneto rappresenta e offre, è il frutto di una crescita responsabile e armonica, di una fatica che ha coinvolto ogni segmento del nostro territorio perché anche le zone più svantaggiate, come la montagna, potessero diventare perle di questa collana.

Siamo nella stesso tempo la locomotiva dell’economia nazionale e pure la Regione d’Italia che attira più turisti. Ed è un trend evidente anche nella nostra Provincia, ricca di bellezza naturale e di luoghi di pregio ed interesse sotto il profilo storico, architettonico e culturale. Sono certo che questi 7 anni che abbiamo davanti serviranno anche a noi non solo per promuovere quanto pianura, colline e montagne offrono già adesso al visitatore, ma anche per sostenere la forza del grande racconto evocativo rappresentato dalle Olimpiadi. Sarà un’opportunità per noi e dovremo essere bravi a renderla tale pure per i nostri vicini di casa bellunesi. Bisogna, però, continuare a fare squadre, scacciando fin da ora l’idea che saremo periferia dell’evento.

Sette anni possono essere anche pochi se non sapremo mettere in campo un dialogo condiviso e per questo fin da ora mi metto a disposizione del mondo economico, produttivo, ricettivo e sportivo perché anche Vicenza possa aggiungere belle pagine belle e consentire a questa nostro Veneto di diventare un giorno quasi una favola nei ricordi di chi sarà venuto. E perché, tra le gare di Cortina e il commiato all’Arena di Verona, ci sia tanta Vicenza nelle due settimane della manifestazione.”