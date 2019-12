Rucco sulla nomina del nuovo Ad di IEG: “Ottima scelta”

Nuovo amministratore delegato di IEG è Corrado Peraboni, già direttore generale della Fiera di Milano e amministratore delegato di Fiera Milano spa. Sarà operativo da gennaio. Peraboni è stato anche presidente di UFI, associazione internazionale delle fiere.

L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione del bilancio. Dopo le dimissioni di Ravanelli, a ricoprire il ruolo di AD era stato temporaneamente il presidente Lorenzo Cagnoni.

Dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco: “Esprimo soddisfazione per la nomina di Corrado Peraboni che rappresenta una figura di alto profilo, in grado di garantire una guida sicura di IEG in vista delle prossime impegnative sfide. Avevo chiesto personalmente al presidente Cagnoni di individuare un professionista con grande esperienza in campo fieristico che fosse in grado di far proseguire l’attuale trend positivo. Ritengo che sia stata fatta un’ottima scelta”.