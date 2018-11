Rucco sulla Bertoliana: “Necessario spostamento nell’ex tribunale”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si è tenuta oggi a Palazzo Cordellina, la prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione della Biblioteca Bertoliana.

Erano presenti Chiara Visentin, presidente, e i due neo consiglieri Italo Francesco Baldo e Ilaria Foletto.

Alla seduta hanno partecipato anche il sindaco Francesco Rucco e il direttore della Bertoliana Mauro Passarin.

Dopo una presentazione formale dell’istituzione e dei meccanismi che regolano il funzionamento del servizio bibliotecario, si è parlato della situazione del personale dipendente che, soprattutto negli ultimi anni, ha visto una significativa diminuzione delle risorse presenti.

Si è affrontato, quindi, il tema della nuova sede, più adeguata alle esigenze non solo dell’utenza, ma anche dell’ingente patrimonio librario custodito a San Giacomo, che andrebbe messo a disposizione di studiosi e appassionati per essere valorizzato.

Il sindaco Rucco non ha mai nascosto di avere individuato nell’ex tribunale di Santa Corona l’immobile che, per dimensioni e posizione strategica, potrebbe ospitare la Biblioteca Bertoliana.

“Lo spostamento è necessario ed è un obiettivo che questa amministrazione ha intenzione di perseguire con decisione – ha dichiarato il sindaco -. Quanto prima sarà, quindi, avviato l’iter per la realizzazione del progetto, verificando l’ipotesi di conversione dell’ex tribunale. Solo dopo potremo procedere con la progettazione vera e propria e i lavori. Certo non sarà un iter facile né veloce, ma lo affrontiamo con convinzione e con la volontà di rendere concrete quelle che in passato sono state solo chiacchiere”.